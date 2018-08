30. August 2018, 19:20 Uhr Schwer aktiv Unbekannte machen sich heimlich mit Findlingen davon

Ob die Täter das schwere Geröll durch Poing gewuchtet haben? In der Gemeinde ereignen sich seit Jahren Diebstähle von erheblichem Gewicht.

Kolumne von Wieland Bögel

Steinreich zu werden, das ist vieler Menschen höchstes Ziel, so manche nehmen den Ausdruck offenbar ganz wörtlich. Etwa in Poing, wo sich seit Jahren immer wieder Diebstähle von erheblichem Gewicht ereignen. Das wiederum ist ebenfalls wörtlich zu nehmen, denn das Diebesgut bringt einiges auf die Waage, es handelt sich nämlich um Findlinge, also große Steine.

So meldete die Poinger Polizei nun den Verlust zweier solcher Brocken vom örtlichen Baubetriebshof. Sie wurden, wohl aufgrund oben angeführter Gewichtigkeit, in einigem zeitlichen Abstand geklaut: Anfang August und gegen Monatsende.

Da werden Erinnerungen wach, bereits vor drei Jahren erschütterte eine Findlings-Diebstahlserie die Gemeinde, über Monate kamen zahlreiche abhanden, manche bis zu einer halben Tonne schwer. Bis heute fehlt vom Gestein wie auch von dessen Dieben jede Spur.

Monetär gesehen hat sich die Aktion nicht richtig gelohnt

Nun haben sie möglicherweise wieder zugeschlagen beziehungsweise weggeschleppt. Wie viel sie schleppen mussten, teilt die Polizei nicht mit, aber den Wert der Beute: 150 Euro pro Stein, also keine richtig lohnende Aktion, jedenfalls nicht in monetärer Hinsicht. Was die Frage aufwirft, wozu jemand - und auch noch mehrmals - schweres Geröll durch die Gemeinde wuchtet, Bandscheibenvorfälle und Ärger mit dem Gesetz riskierend.

Noch dazu, da bis heute weitgehend unbekannt ist, wozu so ein Findling eigentlich gut sein soll. Denn ganz ehrlich: Die Dinger gehen doch wirklich nur im Weg um und in puncto Gestaltung sind sie vom ästhetischen Standpunkt dem Gartenzwerg sehr wesensverwandt.

Und genau hier könnte die Lösung des Findlingsverschwindens liegen: So gab es vor einigen Jahren eine Bewegung zur Befreiung der Gartenzwerge. Diese wurden aus ihren eingezäunten Gehegen gerettet und in die freie Natur entlassen. Möglich, dass sich diese Bewegung dem allgemeinen Trend vom Zwerg zum Geröll einfach angepasst hat. Vielleicht tummeln sich die verschollenen Findlinge längst auf einem gemütlichen Geschiebefeld oder einer kuscheligen Endmoräne im Kreise ihrer Artgenossen ..

.