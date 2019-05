8. Mai 2019, 22:24 Uhr Schwäne, Tropfen und mehr Tierische Objekte

Glasbläser Stephen und Nina Thorp öffnen ihr Atelier

"Freeform Glas" von Stephen und Nina Thorp steht für ein Crossover zu anderen Themen. Neben dem Vogel des Jahres - 2019 ist es der Schwan - lenken die Glaskünstler ihr Augenmerk heuer auf die Schnittmenge von Kunst und Vielfalt: Unter dem Motto "Art und Vielfalt - tierisch gut" laden die beiden nun wieder in ihr Atelier in Weißenfeld, Am Mitterfeld 35, ein. Geöffnet ist es am Freitag, 11. Mai, von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 12. Mai, von 10 bis 18 und am Sonntag, 13. Mai, von 12 bis 18 Uhr.

Bei ihren Ateliertagen vermitteln die Thorps alles über die Kunst der Glasmacher und lassen sich über die Schulter schauen, wenn sie die rot glühende Masse formen und blasen. Sie demonstrieren, wie ein Trinkglas geblasen wird, wie die Farbe in den Briefbeschwerer hinein kommt, was ein "Rupert Tropfen" ist und wie viel Kraft Spannungen im Glas haben können. Mit Begeisterung schauen Groß und Klein dabei zu, wie ein Objekt entsteht. An allen drei Tagen gibt es ständig Vorführungen, Kinder können selbst einen Glas-Glücksbringer prägen.

In der Ausstellung rund um das Atelier sind Designneuigkeiten aus der Werkstatt zu sehen, Gartenkunst, Vogeltränken, Schalen, Gläser, Vasen und Schmuckstücke. Die Künstler gewähren für Einkäufe vor Ort zehn Prozent Atelierrabatt. Der Eintritt ist frei.