15. Januar 2019, 22:05 Uhr Schutz der Bienen Die Unterstützerschar wächst

Schon 2015 hat Poing Rasenflächen und Rabatten in Blumenwiesen umgewandelt: Bei einer groß angelegten Aktion wurden damals 10000 Wildblumenzwiebeln gepflanzt.

In vielen Orten im Landkreis gibt es inzwischen Aktionsbündnisse, die das Volksbegehren zur Artenvielfalt zum Erfolg machen wollen. Auch die Gemeinde Poing macht sich für das Anliegen stark

Von Barbara Mooser, Ebersberg

Das Volksbegehren zur Artenvielfalt "Rettet die Bienen" findet im Landkreis immer mehr Unterstützer. Allein zur Gründung des landkreisweiten Aktionsbündnisses trafen sich kürzlich 50 Bürgerinnen und Bürger in Grafing. Das jüngste lokale Aktionsbündnis wurde am Wochenende für Hohenlinden und Forstinning ins Leben gerufen. Außer vielen Privatpersonen, Vereinen und Verbänden macht sich jetzt auch die Gemeinde Poing offiziell für das Volksbegehren stark.

Die Gemeinde erinnert in ihrer Pressemitteilung daran, dass in Poing auch in der Vergangenheit viel zum Schutz der Insekten und der Biodiversität getan wurde - von der Schaffung neuer Blühflächen bis hin zur Errichtung von Insektenhotels. Auch die Poinger Schulen und Vereine engagierten sich mit unterschiedlichsten Aktionen für das Thema. Die Gemeinde Poing wolle diesen eingeschlagenen Kurs auch weiter fortsetzen.

Die Initiatoren des Volksbegehrens wollen die Pflanzen- und Tierwelt im Freistaat stärken, um das Insektensterben aufzuhalten. Hierfür soll das bayerische Naturschutzgesetz verbessert werden. Dazu gehört für die Initiatoren unter anderem ein deutlicher Ausbau der biologischen Landwirtschaft sowie eine Vernetzung der Biotope und ein stark reduzierter Pestizid-Einsatz. "Mir erscheint durchaus sinnvoll, was da gefordert wird", sagt Landrat Robert Niedergesäß (CSU). Er sei gerade dabei, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, sagte er am Dienstag in einem Pressegespräch, und schließe es nicht aus, selbst zu unterschreiben.

Die lokalen Aktionsbündnisse wollen in ihren Gemeinden dafür werben, dass sich genügend Unterstützer finden. Denn die notwendigen Unterschriften müssen in dem sehr kurzen Zeitraum vom 31. Januar bis zum 13. Februar gesammelt werden - und bayernweit sind fast eine Million Unterschriften für einen Erfolg des Volksbegehrens notwendig. "Wir wollen Informationen zu Inhalt und Ablauf des Volksbegehrens und den Öffnungszeiten der Rathäuser verteilen, aber vor allem auch persönlich die Bürger ansprechen", kündigt das neue Bündnis aus Hohenlinden und Forstinning an.

Damit auch jeder Interessierte die Gelegenheit zur Unterschrift bekommt, sind die Rathäuser gesetzlich verpflichtet, erweiterte Öffnungszeiten anzubieten, auch an einem Tag am Wochenende muss während des Eintragungszeitraums das Rathaus geöffnet sein. Informationen über die Öffnungszeiten in der eigenen Gemeinde finden sich unter anderem unter rathausfinder.volksbegehren-artenvielfalt.de.