Ludwig Berger (CSU) sprach von einem "Fiasko". Dass es zu einem solchen kommen könnte, ist zumindest die Sorge des Fraktionsvorsitzenden, die er in der jüngsten Sitzung des Poinger Bau- und Umweltausschusses äußerte. Es ging um die Menge an Stellplätzen für eine geplante ambulant betreute Wohngemeinschaft: Vorgeschlagen hatte die Rathausverwaltung zehn Stück. Zu wenig, befanden die Fraktionen. Abgelehnt wurde der Beschluss trotzdem nicht, sondern vertagt.

Die Pläne betreffen die Schulstraße nördlich des Reuterparks. Dort sollen zwei Wohnhäuser entstehen, in der jeweils eine ambulant betreute Wohngemeinschaft sowie eine WG für Pflegepersonal einziehen sollen. Eine betreute Wohngemeinschaft bietet Platz für zwölf Bewohnerinnen und Bewohner - insgesamt können also 24 Menschen betreut werden. Sie werden dann jeweils im Erd- und Obergeschoss wohnen. Im Dachgeschoss beider Häuser ist je eine WG für fünf Pflegekräfte vorgesehen, insgesamt also zehn. Die Wohnräume orientieren sich zwar an den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Bewohner, es handelt sich jedoch nicht um stationäre Einrichtungen. Die zu Betreuenden mieten ein Zimmer, Wohnküche und sanitäre Einrichtungen werden gemeinschaftlich genutzt - wie eben in einer WG üblich. Die Pflege für die Bewohner erfolgt durch ambulante Dienste. Die Mitarbeiter sind demnach nur im Rahmen der tatsächlich beauftragten Pflege anwesend.

Die Rathausverwaltung errechnete in Anlehnung an den Stellplatzschlüssel der Stadt München insgesamt zehn Parkplätze: Sechs Stellplätze für die ambulant betreute WG sowie vier Plätze, die von den im Dachgeschoss wohnenden Pflegekräften genutzt werden. Die zehn Parkplätze sollen aber, so die Stellungnahme der Verwaltung, unter Vorbehalt einer Nachforderung entstehen, sofern sich die geplante Anzahl als nicht praxistauglich erweist.

Als "düster" beurteilte Ludwig Berger die Situation. "Da ist kein Millimeter Luft mehr", sagte er, "wir laufen sehenden Auges in ein Problem hinein." Peter Maier (SPD) stimmte damit überein und bat darum, die Anzahl der Stellplätze noch einmal zu überdenken. "Wenn mal gebaut ist, dann ist gebaut", so der Fraktionsvorsitzende. Er gab zu bedenken, dass ein Nachrüsten schwer umzusetzen ist. "Wo sollen die dann entstehen?" In der Theorie lese sich der Plan wunderbar, aber in der Praxis werde er nicht funktionieren.

In den Augen von Herbert Lanzl (CSU) ist das Grundstück schlicht zu klein, der Stellplatzschlüssel zu niedrig gegriffen. "Wir können da nicht nachbessern, wenn wir so eng hineinbauen", sagte er. "Das ist schade, aber es passt da halt nicht rein." Fraktionsvorsitzende Eva-Maria Lawes ergänzte, dass eine solche Einrichtung auch eine seelsorgerische und palliative Betreuung notwendig mache. Das müsse bei der Anzahl der Stellplätze berücksichtig werden. Parteikollege Ludwig Berger fasste zusammen, dass seine Fraktion dem Beschluss bei dem aktuellen Stand der Pläne nicht zustimmen werde.

Der Skepsis, ob die geplanten Stellplätze ausreichen werden und ob ein so dicht gebautes Projekt sinnvoll ist, schlossen sich auch die Fraktionen der FWG und der Grünen an. Bernhard Slawik (FWG) sah in der Parkplatzsituation "das größte Problem". Werner Dankesreiter (Grüne) wies darauf hin, dass die Bewohner ständig Schatten hätten, wenn derart dicht an die Grundstücksgrenzen gebaut werde.

Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) hatte den Einwänden nichts entgegenzusetzen. "Ich bin auch der Meinung, dass mehr besser wäre." Er gab allerdings zu bedenken, dass bei einer Ablehnung des Beschlusses der Sachverhalt an das Landratsamt übergehen werde - dessen Entscheidung würde dem letzten Wort gleichkommen. "Dann bekommen wir vielleicht etwas, das wir gar nicht wollen." Er empfahl deshalb, die Entscheidung auf die nächste Ausschusssitzung Anfang März zu vertagen. Bis dahin sollen die Pläne nachgebessert werden. Diesem Vorschlag stimmten alle Fraktionen zu.