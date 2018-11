1. November 2018, 21:47 Uhr Schulpolitik Wer, wo, was

Im Kreistag geht es um Details zu den zwei geplanten Bildungseinrichtungen in Poing und Grafing-Bahnhof. So soll etwa die Mensa des Gymnasiums kleiner werden, die Berufsschule wird vier Bereiche umfassen

Von Wieland Bögel

Dreieinhalbtausend. So viele zusätzliche Kinder und Jugendliche werden Mitte des kommenden Jahrzehnts eine weiterführende Schule im Landkreis besuchen - genauer: zwei weiterführende Schulen, nämlich das neue Gymnasium in Poing und das in Grafing-Bahnhof geplante Berufsschulzentrum. Im Kreistag ging es nun um weitere Details, um Zeitpläne und auch die zu erwartenden Kosten der beiden Bildungseinrichtungen.

Einigermaßen konkret ist bereits die Planung für das Gymnasium, das auf einem Grundstück im Poinger Norden, dem Baugebiet W 7, entstehen soll. Hier werden in den nächsten Wochen sogar schon die Bagger anrücken - wenn auch nicht für die neue Schule, sondern um die archäologischen Untersuchungen vorzubereiten. Doch auch der Schulbau selbst wird nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen: Im übernächsten Jahr soll die Planungsphase beginnen, bereits zum Schuljahresbeginn im Herbst 2023 soll das Gymnasium den Betrieb aufnehmen. Die ersten fünften Klassen werden bereits von Herbst 2020 an gebildet und zunächst im Markt Schwabener Gymnasium unterrichtet.

Auch, was an der neuen Schule voraussichtlich angeboten wird, ist bereits bekannt. Laut Kultusministerium besteht Bedarf an einem Gymnasium mit naturwissenschaftlich-technischer und wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung, der Bereich Sprachen, Musik und Soziales sei dagegen bereits von bestehenden Einrichtungen in der Umgebung abgedeckt.

Langfristig werden, so die Berechnungen des Landratsamtes, etwa 1000 Schüler das Gymnasium besuchen. Was diese für ihren Schulalltag benötigen, darum ging es nun in der Sitzung. So hatte die Verwaltung eine Mensa mit 500 Plätzen vorgeschlagen - zu viele, wie einige im Gremium meinten. Wilfried Seidelmann (FW) stellte die Frage, ob man in einer eventuell zu groß geratenen Mensa dann wenigstens auch Kinder anderer Schulen in der Umgebung verköstigen könne. Wohl eher nicht, so Hubert Schulze vom Landratsamt, dazu sei das Poinger Schulzentrum zu weit vom Gymnasium entfernt.

Dann solle man die Mensa kleiner bauen, 500 Plätze für 1000 Schüler seien zu viel, befand Ilke Ackstaller (Grüne): Die Erfahrung an anderen Schulen zeige, dass die Nachfrage nach Mensaessen mit dem Alter der Schüler sinke. Dieser Meinung war auch Christian Eckert (Bayernpartei), er sprach sich dafür aus, die Mensa nur halb so groß zu bauen. Schließlich hätten nie alle Schüler gleichzeitig Mittagspause, so dass die Essensausgabe ohnehin in mehreren Schichten ablaufen müsse. Und mit einer kleineren Mensa werde das - derzeit auf 60 Millionen Euro taxierte Projekt - auch günstiger. Nicht unbedingt, wie Landrat Robert Niedergesäß (CSU) erklärte, denn man habe die Mensa so geplant, dass der Landkreis mit den "maximal möglichen Fördermitteln" rechnen könne - insgesamt wohl ein Viertel der Gesamtkosten. Keine baulichen, sondern organisatorische Anregungen hatten Christa Stewens (CSU) und Renate Will (FDP). Sie bemängelten, dass laut Beschlussvorlage zwar eine Ganztagesbetreuung geplant ist - aber lediglich eine offene. Im Unterschied zur geschlossenen Ganztagesbetreuung, für die sich Will und Stewens einsetzten, werden die Schüler dabei zwar beaufsichtigt, es findet aber kein regulärer Unterricht statt. Dies aber "wäre sinnvoller für die Schüler", befand Stewens, zumindest sollte man beide Optionen in den Beschluss schreiben, schlug Will vor - was dann auch geschah.

Auch die Berufsschule brachten die Kreisräte einen Schritt weiter, von der Warteliste in die Umsetzung. Wann diese jedoch konkret ansteht - und wann die etwa 50 Millionen Euro für das Projekt fällig werden - ist derzeit noch unklar. Auch noch offen ist die Frage, welche Sportanlagen an der Schule entstehen und wer diese nutzen können wird. Sicher ist derzeit nur, dass es eine irgendwie geartete Schulsporthalle geben wird. Möglicherweise könnte auch eine sogenannte Breitensporthalle entstehen, wo dann auch die Vereine aus der Umgebung turnen könnten. Wohl eher unwahrscheinlich ist der Bau eines Hallenbades, zumindest eines, das auch außerschulische Nutzungen erlaubt.

Genau sagen könne man dies aber erst, wenn die Unterrichtsform feststehe, da sich aus dieser der Bedarf für Schulsportstätten ergebe, so Schulze. Möglich wäre aber, dass auf dem Grundstück ein Hallenbad entsteht, das nicht der Landkreis baut. Zwar haben die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden bereits erklärt, ein solches Projekt nicht stemmen zu können. Laut Niedergesäß könne dies aber vielleicht ein privater Investor tun. Ob dies möglich und überhaupt genügend Fläche auf dem Areal westlich von Grafing-Bahnhof vorhanden ist, wird sich aber wohl erst zeigen, wenn die konkrete Planung der Schule beginnt.

Was auf der Fläche alles untergebracht werden muss, steht aber schon fest. Das Schulzentrum soll vier Bereiche umfassen: eine Berufsschule, wo die Fächer Einzelhandel, Groß- und Außenhandel, Lagerlogistik, Kfz-Mechatronik, Zahnmedizin sowie Fachinformatik unterrichtet werden. In der Berufsfachschule werden Kindererzieher und Informationstechnische Assistenten mit Schwerpunkt Automatisierungstechnik ausgebildet, und es gibt eine Technikerschule. Der vierte Bereich wird eine Fachakademie für Sozialpädagogik, außerdem wird es Berufsintegrations- und -vorbereitungsklassen geben.

Insgesamt werden etwa 2450 Schüler in Grafing-Bahnhof unterrichtet werden. 500 davon sollen die Auszubildenden im Fach Einzelhandel, 400 Azubis im Fach Kfz-Mechatronik sein. Je 300 Plätzen gibt es für die Fächer Groß- und Außenhandel sowie Fachinformatik, 250 für Lagerlogistik, 200 für Informationstechnische und 150 für Zahnmedizinische Assistenten, sowie 100 Plätze für angehende Kinderpfleger. Doris Rauscher (SPD) regte an, weitere Erziehungsberufe anzusiedeln. Angesichts des Fachkräftemangels auch im Landkreis sei dies dringend nötig. Genau wie in der Medizin, so Seidelmann, als Arzt wisse er, dass viele Kollegen dringend Azubis suchten. Er schlug daher vor, auch Humanmedizinische Assistenten in Grafing auszubilden.

Was laut Landratsamt aber nicht ohne weiteres möglich ist, denn das Angebot der neuen Schule richte sich auch nach jenem bestehender Einrichtungen. Dieses, so habe es auch das Kultusministerium erklärt, solle durch neue Schulen ergänzt, aber nicht geschwächt werden.