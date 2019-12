"Macht Euch bereit!" - Unter diesem Motto lädt das Gymnasium Kirchseeon zu seinen diesjährigen Weihnachtskonzerten ein. Die Aufführungen finden statt am Mittwoch, 18. Dezember, und Donnerstag, 19. Dezember, jeweils um 19 Uhr. Es spielen alle Ensembles quer durch alle Epochen und Stilrichtungen. Zur Aufführung kommen Klassiker wie der erste Satz der Fünften Sinfonie von Ludwig van Beethoven, aber auch Popsongs wie "Baby it's cold outside" von Frank Loesser oder "I will follow him" aus dem Film "Sister Act", dargeboten von allen Chören und der Schulband. Auch die "Kleinsten" des Wahlkurses Streicher haben ihren ersten Auftritt. Karten gibt es an der Abendkasse sowie in den Pausen in der Schulaula.