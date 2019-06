2. Juni 2019, 21:51 Uhr Schulen, Sozialwohnungen, Hallenbad Streit am Bau

Insolvente Firmen, Ärger mit Arbeitern, volle Auftragsbücher - immer wieder kommt es im Landkreis zu Problemen zwischen Kommunen und Unternehmen. Einige Fälle sind inzwischen gelöst, andere Projekte stocken nach wie vor

Von Andreas Junkmann

Wer heutzutage ein Gebäude bauen oder sanieren will, muss in aller Regel viel Geduld mitbringen. Volle Auftragsbücher machen es zunehmend schwer, eine Baufirma zu finden. Kommunen geht es dabei nicht anders als Privatpersonen - auch sie haben oft Mühe, ihre Projekte zu vergeben. Wenn dann doch ein Unternehmen gefunden ist, bleibt den Planern häufig nur zu hoffen, dass die Arbeiten auch vertragsgemäß ausgeführt werden. Ansonsten droht eine Bauverzögerung, die sich letztendlich auf die Gemeindekasse niederschlägt. Auch im Landkreis Ebersberg kommt es immer wieder zu Querelen zwischen Kommunen und den von ihnen beauftragten Baufirmen, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Grundschule Poing

Eigentlich sollte das größte Bauprojekt in Poing pünktlich zum neuen Schuljahr fertig sein. Etwa 21,2 Millionen Euro hat die Gemeinde für den Neubau der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße eingeplant. Doch weder der Eröffnungstermin, noch der Kostenrahmen dürften zu halten sein. Grund sind Unstimmigkeiten mit einer am Bau beteiligten Firma. Das Projekt "macht uns sehr große Sorgen bei der Ausführung und bei den Kosten", sagte Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) erst Mitte Mai bei der Bürgerversammlung. Zu genauen Hintergründen will man bei der Gemeinde wegen eines laufenden Gerichtsverfahrens zwar keine Angaben machen, fest steht aber: Die für den Rohbau zuständige Firma hat im März ihre Arbeiten eingestellt, woraufhin der Vertrag gekündigt worden ist.

Nun ist die Gemeinde auf der Suche nach einem Ersatzunternehmen, für die Außenanlagen und die restlichen Rohbauarbeiten. Wann diese weitergehen, steht also noch in den Sternen. Zumal die Gemeinde auch ihren Architekten verloren hat. Dieser hat im April seine fristlose Kündigung eingereicht - dem Vernehmen nach wegen Differenzen bei der Honorarabrechnung. Gegen die Kündigung geht die Gemeinde nun gerichtlich vor, eine Neuvergabe der Architektenleistungen wird derzeit geprüft.

Sozialwohnungen Vaterstetten

Gut zwei Jahrzehnte hat es gedauert, bis in Vaterstetten wieder einmal Sozialwohnungen entstanden sind. Seit Februar diesen Jahres sind die 29 Wohneinheiten im Baugebiet Vaterstetten Nord und Nordwest nun fertiggestellt und an die Mieter übergeben - zwei Monate später allerdings, als ursprünglich geplant. Im Oktober 2017 hatte eine der am Bau beteiligten Firmen Insolvenz angemeldet und das Projekt vorerst auf Eis gelegt. "Das hat für uns schon einen gewissen Umstellungsaufwand bedeutet", sagt Martin Hintermayr, Geschäftsführer der für den Bau verantwortlichen Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Wasserburg (GWG). Man habe der Firma zunächst die Möglichkeit gegeben, das Vorhaben weiterzuführen, schließlich musste man sich doch nach einem neuen Unternehmen umschauen.

Es sind Vorzeigeprojekte der jeweiligen Gemeinde, die ihren Bauherren bislang aber einiges an Ärger gemacht haben. An der Vaterstettener Grund- und Mittelschule sind die Arbeiten inzwischen wieder angelaufen. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Immerhin kam die GWG recht glimpflich aus der Sache heraus: "Wir hatten Glück, dass eine Baufirma, die nebenan zur gleichen Zeit für uns Reihenhäuser gebaut hat, einspringen konnte", sagt Hintermayr. Durch diesen Zufall war es möglich, die Verzögerung des Projekts in Grenzen zu halten und auch im angepeilten Kostenrahmen von 5,2 Millionen Euro zu bleiben.

Kinderhaus Kirchseeon

Ärger mit einer Baufirma hat derzeit auch die Marktgemeinde Kirchseeon am Hals. Konkret geht es hier um das Unternehmen, welches am neuen Kinderhaus an der Wasserburger Straße für den Einbau der Fenster verantwortlich zeichnet - und seinen Pflichten nicht ganz so nachkommt, wie sich Bürgermeister Udo Ockel (CSU) das wünschen würde. "Mal kommen sie, mal wieder nicht", sagt der Rathauschef, dem jedoch in gewisser Weise die Hände gebunden sind: Man könne mahnen, die Firma in Verzug setzen und schließlich auch kündigen - "aber dann muss ich mir eine neue suchen". Inzwischen sei man, so Udo Ockel, an einem "Point of no return" angekommen, also einem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Denn etwa 80 Prozent der Arbeiten sind bereits erledigt, für einen Anbieterwechsel ist es schlichtweg zu spät.

Deshalb bleibt Ockel nur die Hoffnung, dass der - ohnehin schon nach hinten korrigierte - Fertigstellungstermin im September dieses Jahres auch tatsächlich eingehalten werden kann.

Hallenbad Markt Schwaben

Während bei den zuvor genannten Bauprojekten die Arbeiten bereits in vollem Gange waren, als es zu Problemen mit den ausführenden Firmen gekommen ist, liegt die Sache im Fall des Markt Schwabener Hallenbades ein bisschen anders. Statt wie sonst drei Monate im Sommer, war das Bad von Juli vergangenen Jahres bis heuer Anfang Februar - insgesamt also über sieben Monate - geschlossen. Die Marktgemeinde wollte im Zuge von Revisionsmaßnahmen durch Legionellen verursachte Verunreinigungen im Wasser entfernen lassen, hat dafür aber zunächst keine Firma finden können.

Am Rohbau der Poinger Grundschule herrscht dagegen derzeit Stillstand. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

"Wir haben die Arbeiten ganz normal ausgeschrieben, aber kein Angebot erhalten", sagt Michael Smycka, der im Sachgebiet Gebäudemanagement arbeitet. Grund dafür sei die Marktsituation gewesen. "Die Auftragsbücher der Firmen waren einfach voll", so Smycka. Schließlich ließ sich aber doch noch ein Unternehmen auftreiben, und das Hallenbad konnte wieder öffnen - wenngleich mit monatelanger Verzögerung.

Grundschule Vaterstetten

Zuletzt hat die neue Grund- und Mittelschule in Vaterstetten mit der Benennung nach dem Schauspieler und langjährigen Baldhamer Karlheinz Böhm für positive Schlagzeilen gesorgt. Das war in der Vergangenheit aber nicht immer so, denn auch hier gab es Streit - allerdings mit einer Firma, die gar nicht am Bau beteiligt war. Weil ein Unternehmen gegen das Vergabeverfahren für den Fenster- und Fassadenbau der Gemeine Vaterstetten geklagt hatte, herrschte auf der Baustelle etwa drei Monate lang Stillstand.

"Wir konnten den Auftrag erst vergeben, nachdem der Gerichtsbeschluss da war", sagt Bauamtsleiterin Brigitte Littke. Dadurch hätten sich aber auch alle anderen Arbeiten nach hinten verschoben, was angesichts der vollen Auftragsbücher der Unternehmen nur schwer zu organisieren gewesen sei. Inzwischen läuft auf der Baustelle wieder alles nach Plan, die Schule soll zum neuen Schuljahr im Herbst bezugsfertig sein. "Wir müssen jetzt mit Volldampf arbeiten. Also zumindest die anderen Firmen, die die Verzögerung wieder aufholen müssen", so Littke.