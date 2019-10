"Gospels and more" - unter diesem Motto laden Chorleiter Konrad Huber und sein Gospelchor St. Martin's Voices am Sonntag, 6. Oktober, um 18 Uhr zu einem Konzert in die Schule Pastetten ein. Rhythmische Gospels gemischt mit einem Potpourri bekannter Lieder sowie Gitarrenmusik des Duos Lars Christianssen und Jakob Eglmeier, Preisträger des diesjährigen Bundeswettbewerbs Jugend musiziert, lassen ein unterhaltsames Programm erwarten. Am Klavier begleitet Rosemary Walter. Eintritt frei.