12. August 2019, 22:06 Uhr Schule in der Floßmannstraße Ebersbergs CSU besichtigt neue Halle

Seit eineinhalb Jahren wird an der neuen Schulturnhalle mit Mensa in der Floßmannstraße gebaut, im Herbst soll alles fertig sein. Die CSU lädt am Mittwoch, 14. August, alle Interessierten zur Besichtigung der Halle ein, Beginn ist um 19 Uhr, danach geht's aufs Volksfest.