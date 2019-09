Die Großbaustelle im Ebersberger Zentrum hat den Verkehr in der Kreisstadt in den vergangenen Wochen zeitweise zum Erliegen gebracht, und auch weiterhin wird mit Einschränkungen zu rechnen sein. Genauer gesagt bis zum 20. September, wie Ebersbergs Dritter Bürgermeister Josef Riedl nun mitteilt. Das werde auch Auswirkungen auf den Verkehr zu und von den Schulen in der Floßmann- und der Baldestraße haben. Für die Anlieger dieser beiden Schulen bedeutet es, dass mehr Schulbusse in diesem Bereich fahren werden. Auch Eltern, die ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, müssen Riedl zufolge mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen. Zudem bittet die Stadt darum, Schulbusse nicht durch parkende Autos zu behindern. Der Verkehr hat auch Auswirkungen auf den Fahrplan: Der Schulbus der Firma Reiser, der normalerweise um 7.30 Uhr am Marienplatz abfährt, wird wegen den zu erwartenden Behinderungen und der anderen Linienführung dort schon um 7.25 Uhr abfahren.