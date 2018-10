3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Schrottgalerie Songs aus der Hölle

"Hölle, Himmel & Vergnügungspark": Stücke aus dem neuen Programm über Jeremiah spielen Jeremy Teigan (diverse Gitarren, Gesang) und Christian Schantz (Kontrabass)

am Freitag 5. Oktober, in der Glonner Schrottgalerie. Eine kleine Vorpremiere. Einlass ist von 19.30 Uhr an, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, über Spenden beim Austritt freuen sich die Künstler. Reservierungen per Mail an www.schrottgaleriefriedel.de.