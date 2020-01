Der Samstagabend in der Glonner Schrottgalerie gehört einer jungen Formation aus Bad Aibling: Zu Gast ist Vero Reiser samt Band mit "Rumpeljazz". Zuerst sind da ein paar einsam gesungene Zeilen. Schwer und traurig klingen sie an, bis ihnen Kontrabass, Banjo und ein zurückhaltendes Schlagzeug einen Rahmen geben. "Das Ganze klingt angenehm schräg und doch ernst gemeint, spontan, aber durchdacht", heißt es in der Ankündigung. "Begleitet vom scheppernden Rhythmus setzt die Musik zum großen Finale an - um es dann mit einem Augenzwinkern fallen zu lassen." Geprägt von der Vermischung verschiedener Stile und Emotionen sind Vero Reisers Songs einzigartige musikalische Geschichten, die sie seit 2017 mit ihrer Band, bestehend aus Betty Akhigbe, Lex Miller und Paul Schmitz, auf die Bühne bringt. Das Konzert am Samstag, 18. Januar, beginnt um 19.30 Uhr. Reservierungen nur per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de.