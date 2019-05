17. Mai 2019, 21:51 Uhr Schrottgalerie lädt ein Cocktail der Deadheadz

Antwerp Deadheadz - allein der Name lässt viele Augen leuchten. Genau vor zehn Jahren gründeten Steffo Pisteffo und Kristof K-Man Wynants diese Band und touren seitdem unermüdlich mit unterschiedlichen Begleitern durch ganz Europa. Für die Jubiläumstour, bei der die Schrottgalerie natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, haben die Deadheadz tief in ihrer musikalischen Schatzkiste gegraben und einen grandiosen Cocktail aus Folk, Appalachian Country, Skiffle, Dixie und Jazz zusammengestellt. Perfekt zubereitet und serviert wird er am Sonntag, 19. Mai, von dem charismatischen Sänger Pisteffo (Ukulele, Gitarre, Mundharmonika, Kazoo, Stepptanz), Wynants (Standbass) und Seppe Van Tilborg (Gitarre, Percussion, bekannt von Nomad Swing). Los geht's um 20 Uhr. Reservierungen nur per Mail.