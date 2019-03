6. März 2019, 21:46 Uhr Schrottgalerie in Glonn Jazz mit Stil

Präzision und spielerischer Einfallsreichtum im Geiste der Musik aus New Orleans und Chicago der 20-er und 30-er Jahre, das sind die Markenzeichen der Veterinary Street Jazz Band (VSJB). Neben ihrer Konzerttätigkeit, die die Band regelmäßig in den Gasteig in München führt, hat die VSJB weit über hundert Livesendungen im Bayerischen Rundfunk bestritten und sechs CDs aufgenommen. Und nun sind die Herren persönlich zu Gast in Glonn. Zur Knoff-Hoff-Show lieferte die kauzige Jazz-Band die Musik. Die Show liegt längst auf Eis, die Band spielt immer noch, wie am Freitag, 8. März, in der Schrottgalerie Friedel. Beginn um 19.30 Uhr. Wie immer gilt: Der Eintritt ist frei, aber im Hut muss es rascheln.