28. November 2018, 21:55 Uhr Schrottgalerie Glonn Von sehnsüchtig bis unverschämt

Lauter Vollblutmusiker sind am Wochenende in der Schrottgalerie zu Gast: Eine verführerische Reise nach Italien zwischen melancholischen Balladen und leidenschaftlichen Rhythmus bietet am Freitag, 30. November, Banda Balorda. Dass diese Gruppe in Dreierbesetzung unterwegs ist, wirkt zunächst merkwürdig, diverse ihrer Stücke klingen, als wären sie für großes Orchester geschrieben. Aber gerade diese Beschränkung lässt viel Raum für Spielereien mit Arrangement und Instrumentarium. So greift Sänger Francesco Ciccarelli gerne zu Mundharmonika, Shakern oder Kazoo. Begleitet werden seine italienischen Lieder vom Gitarristen Jeremy Teigan und Tobias Mückenberger am Kontrabass. Weiter geht es am Samstag, 1. Dezember, mit "Unverschämter Wirtshausmusik": An Harfe, Zither, Steirischer Harmonika und Concertina erzählen Otto Göttler und Geli Huber Geschichten, Lieder und Weisen, mal nachdenklich, mal aufmüpfig, von Bayern und Europa. Hubers Harfe zaubert sphärische Klänge und untermalt Göttlers vielseitiges Instrumentarium, auch ein staader Landler oder ein Walzer mischen sich ins bunte Programm. Dazu gibt es kleine ausgesuchte Geschichten, mit denen die Wirtshausmusikanten ihre Musik derzeit recht weihnachtlich gestimmt umrahmen: Was passiert, wenn eine Firmenfeier türkischen Kollegen, anonymen Alkoholikern, Schwangeren, Homosexuellen, Rauchern und Veganern gerecht werden soll? Eine heikle Angelegenheit! Reservieren kann man online unter schrottgalerie.friedel@gmx.de, los geht's jeweils um 19.30 Uhr.