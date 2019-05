8. Mai 2019, 22:24 Uhr Schrottgalerie Glonn Rocker on the road

Bitte anschnallen, die Vollgasrocker von den Busstop Rokkers machen am Samstag, 11. Mai, Halt in der Glonner Schrottgalerie. Der Rokkers-Bus mit Chris Doc Schneider und Michael Reiserer am Steuer nimmt von Beginn an volle Fahrt auf. Für den amtlichen Druck im Maschinenraum sorgt Kontrabassist Tobias Andrelang. Der Roadtrip führt von Texas nach Tennessee über Chicago bis an die wilde Ostsee. Die Reise im Rokkers-Bus garantiert Songjuwelen von Johnny Cash, Elvis, Chuck Berry, Elmore James, Bob Dylan, Johnny Burnette, Ulrich Tukur und sogar Hans Albers. "Volle Fahrt voraus mit Blues, Rockabilly und Seemannsgarn!" Los geht's um 20 Uhr. Reservierungen nur per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de.