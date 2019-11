Gleich zwei Abende mit reichlich schwungvoller Musik bietet die Schrottgalerie Glonn am Wochenende: Am Samstag, 9. November, darf man sich auf Bob Eberl & Friends freuen: Sänger und Gitarrist Eberl tritt auf gemeinsam mit Titus Waldenfels, der neben der Gitarre auch noch Banjo, Mandoline, Violine, Steelguitar und Foot Bass spielt, Chris Doc Schneider an der Gitarre und am Mikrofon sowie Michael Reiser an Schlagzeug, Akkordeon und singender Geige. Gemeinsam versüßen sie dem Publikum den Abend mit Bob-Songs, Western Swing, Rock'n'Roll und Rockabilly-Titeln. Am Sonntag, 10. November, geht es um Blues der Spitzenklasse. Die Vienna Blues Association, gegründet 2008, gehört mittlerweile zu den fixen Größen der österreichischen Szene. Geprägt vom Blues der 60er bis hin zu den 90ern deckt das Power-Trio aus Jörg Danielsen, Walter Walterson und Christoph Karas eine breite Stilpalette ab. Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Reservierung nur per Mail möglich.