Rock-Klassiker, Chicago-Blues und Boogie-Woogie stehen am Wochenende in der Schrottgalerie auf dem Programm. Am Freitag, 29. November, ist Axel Seifert mit seiner Band Food of Love in Glonn zu Gast, am Samstag, 30. November, geht es weiter mit Homeless Bernie's Boogie Nirwana. Wenn vier Urgesteine der Münchner Musikerszene sich zu einer Band zusammenschließen, dann nicht, um reich und berühmt zu werden (würden sie auch in Kauf nehmen), sondern weil es für sie nichts Berauschenderes gibt, als miteinander in der Musik zu verschmelzen: Food of Love eben. Transportiert wird das mit erdigen, bekannten Songs von ZZ Top, Joe Cocker, Eric Clapton, Dire Straits und vielen mehr. Die wahre Heimat von Bernhard Schönke (Bass, Gesang) und Ernst Müller (Gitarre) ist die Bühne: Dort geben sie eine ganz eigene Mischung aus Chicago-Blues, Bluesrock, Rock 'n' Roll und Boogie zum Besten. Los geht's jeweils um 19.30 Uhr, Reservierungen sind per Mail möglich.