Auf kultiges Musikkabarett dürfen sich die Gäste der Schrottgalerie am Freitag, 13. Dezember, freuen: Zu Gast ist Otto Göttler mit seinem Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinn - "hintersinnig, aberwitzig, schlitzohrig!" Diese Truppe kommt absolut authentisch daher, bairisch-gradraus und anarchisch. Wenn Otto Göttler, Gründer des Jodelwahnsinns, zu seiner Ziach greift, ist Aufhorchen angesagt. Perfekt gelingt es ihm, seinen Dialekt und das Instrument miteinander zu verschmelzen und ganz nebenbei seine Botschaften zu vermitteln - frisch, frech und frei von der Leber weg. An Göttlers Seite stehen Geli Huber, virtuose Harfenistin und bayerische Musikantin par excellence, die auch mit dem Hackbrett zeigt, dass sie mächtig auf Zack ist, und Tobias Andrelang an Kontrabass und Gitarre, dem die Volksmusik und das G'stanzlsingen einfach im Blut liegen. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierung nur per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de möglich.