Americana, Hawai'ian & Western Hotswing, New Acoustics, Blues -

Front Porch Picking aus Göttingen schöpft stilistisch aus einem großen Repertoire an Songs und Instrumentaltiteln. Musikalisch sicher, virtuos, swingend und groovend präsentiert das Quintett am Freitag, 18. Oktober,19.30 Uhr, in der Schrottgalerie Glonn ein Programm und einen Sound, der jedes Publikum mitreißt. Mit Gitarre, Dobro, Steelguitar, Ukulele, Mandoline, Kontrabass und Percussion zaubern die fünf Musiker eine unvergleichliche Atmosphäre auf jede Bühne. Jedes einzelne Bandmitglied beherrscht sein Instrument virtuos. Dies sind Peter Funk (Gesang, Dobro Steelguitar, Lapsteel, Mundharmonika), Dirk Heimberg (Akustik und E-Gitarren), Wolfgang Beisert (Mandoline, Ukulele), Hans-Jörg Maucksch (Kontrabass), und Tom Dyba (Schlagzeug). Reservierungen nur per E-Mail an: reservierung@schrottgaleriefriedel.de.