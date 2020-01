Sie sind kein Streichquartett, aber auch keine Cover-Band. Die Roxaiten aus Grafing begeistern seit elf Jahren mit ihrer unkonventionellen Klangfarbe, sie machen ihre eigenen Arrangements aus rockigen Stücken. Bandkopf und zuständig für Gitarre, Mundharmonika, Gesang und Arrangements ist Klaus Beslmüller, der Kirchenmusiker von Straußdorf. Seine Tochter Sophia Jeanty spielt Geige und Klavier und singt die Oberstimmen. Profimusiker Martin Deubel an der Geige, Lukasz Kolny (Cello und E-Bass) und Max Leutmayr am Schlagzeug komplettieren das Ensemble. Die Instrumentalisten mit dem dreistimmigen Gesang treten am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr in der Schrottgalerie Friedel in Glonn auf. Bitte unbedingt reservieren: reservierung@schrottgaleriefriedel.de.