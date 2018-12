13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Schrottgalerie Christmas Jazz

Noch einmal feinen Blues und Jazz vor Weihnachten gibt es am Wochenende in der Glonner Schrottgalerie: Am Samstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr tritt dort Jasmin Bayer mit ihrer Band auf, und zwar mit "Christmas Jazz" - überzeugend und meisterlich interpretierte Weihnachtsliteratur im Gewand des Straight Ahead Jazz, abseits von Kitsch und Kommerz. An Bayers Seite stehen Pianist und Mitkomponist Davide Roberts, Markus Wagner am Bass, Schlagzeuger Christos Asonitis und Florian Brandl an Trompete und Flügelhorn. Vier Musiker, die Leidenschaft und spielerische Eleganz, Akkuratesse und improvisatorische Beweglichkeit virtuos vereinen. Reservierungen nur online unter schrottgalerie.friedel@gmx.de. Auf der Website der Bühne sind nun die Termine für Januar und Februar zu finden.