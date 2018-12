2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Schon wieder zwei Fälle Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Die Serie der Einbrüche reißt nicht ab. Am Wochenende wurden der Polizei Poing erneut zwei Fälle gemeldet. Am Samstag hebelte in der Zeit von 16.20 bis 20.30 Uhr ein Unbekannter in der Parsdorfer Straße in Weißenfeld das Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf. Die Täter, es müssen der Spurenlage nach mindestens zwei gewesen sein, durchsuchten die Räume und konnten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich erbeuten. Der Sachschaden dürfte hier bei 2000 Euro liegen, ebenso wie beim zweiten Fall. Hier drangen Unbekannte zwischen 17 und 19 Uhr über ein mit Zylinderschloss gesichertes Fenster auf der Rückseite eines Reihenhauses in der Rossinistraße in Vaterstetten ein. Der oder die Täter entwendeten Schmuck, Bargeld und Glaswaren.