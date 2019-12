Das Adventskonzert der Liedertafel findet am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Grafing statt. Unter dem Titel "Wie schön singt uns der Engel Schar" erklingen Lieder vom Barock bis zur Gegenwart. Der gemischte Chor und der Frauenchor singen Werke von John Rutter, Christian Bur, Cornelius Freundt und Michael Praetorius. Begleitet wird das Konzert von Evi Niederreiter-Egerer an der Querflöte und Sayoko Dambacher am Klavier. Die verbindenden Texte spricht Helma Kandlbinder-Zilk. Die Leitung hat Theresia Rothenaicher. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei. Karten gibt es bei den Buchhandlungen Braeuer und Slawik sowie an der Abendkasse.