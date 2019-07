7. Juli 2019, 21:24 Uhr Schnupperwoche 64 Musikprojekte

Die Musikschule für die Gemeinden Vaterstetten, Zorneding, Poing und Grasbrunn zählt inzwischen zu einer der größten Bildungseinrichtungen in der Region. Nun veranstaltet die das erste Mal eine "Projekt- und Schnupperwoche". Sie findet statt von Montag, 15. Juli, bis Freitag, 19. Juli. Die Angebote, immerhin 64 an der Zahl, reichen vom "Rudelsingen", einem Spontanchorangebot, über "Musik machen mit Handy und Computer" und einem Jodel-Seminar bis hin zum Stepptanz-Projekt "Singin' Feet". Unter den Angeboten sind 35 ganz bewusst offen für alle Musikbegeisterten konzipiert: "Hier ist die interessierte Bevölkerung herzlich eingeladen, in die Musikschule zu kommen und uns und unserer Arbeit kennenzulernen", sagt der Leiter Bernd Kölmel. Wer will, kann auch eine kostenlose Schnupperstunde mit einem Fachlehrer vereinbaren. Darüber hinaus gibt es Kurse, die nur für Musikschüler gedacht sind, etwa diverse Ensemblekonstellationen, in denen die jungen Instrumentalisten das fächerübergreifende, gemeinsame Musizieren erleben können. Aber auch ein bisschen Experimentelles ist im Angebot, die Blechbläser zum Beispiel können mal ausprobieren, wie es ist, Alphorn zu spielen. Weiter Infos und Anmeldung unter (08106) 995 49 30 oder www.musikschule-vaterstetten.de.