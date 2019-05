22. Mai 2019, 23:20 Uhr Schnuppern und informieren Ohren auf!

Musikschule präsentiert sich in Vaterstetten und Poing

"Ton ab - Musizieren macht Spaß!" So lautet das Motto beim zweiten "Tag der offenen Ohren" der Musikschule, der am Samstag, 25. Mai, in Vaterstetten und Poing stattfindet. An diesem Schnuppertag haben Kinder und Eltern die Möglichkeit, diverse Instrumente zu hören und zu spielen, Aufführungen zu erleben und sich von Lehrkräften beraten zu lassen.

Es gibt Antworten auf alle Fragen rund um die Musik und den Unterricht an der öffentlichen Bildungseinrichtung. Im Kursangebot sind Akkordeon, Blockflöte, Cello, E-Bass, E-Gitarre, Gesang, Gitarre, Harfe, Keyboard, Klarinette, Klavier, Schlagzeug, Tuba, Violine und vieles mehr. Aus erster Hand erfahren die Eltern Wissenswertes über Themen wie Instrumenten-Miete oder -Anschaffung, kindgerechte Versionen oder Ensemblespiel sowie Musik für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Darüber hinaus gibt es Informationen zu Angeboten wie Musikgarten, Musikalische Früherziehung oder Musikwerkstatt. Aber der Aktionstag ist nicht nur für die Kleinen gedacht: Auch Erwachsene und Jugendliche können am 25. Mai Instrumente aller Art ausprobieren und Chor- sowie Soloauftritte genießen.

Weil der Wirkungskreis der Musikschule sehr groß ist, gibt es zwei Veranstaltungsorte: Von 10 bis 14 Uhr geht der "Tag der offenen Ohren" zunächst im Vaterstettener Bildungshaus in der Baldhamer Straße 39 über die Bühne. Die Bigband Vaterstetten ist dort mit dabei, genauso das Blasorchester der Musikschule und der Kinderchor Crescendo. Es gibt eine Instrumentenausstellung mit dem Musikhaus Hieber Lindberg, um das leibliche Wohl kümmert sich der Förderverein mit einem Verkaufsstand.

Nachmittags, von 15 bis 17 Uhr, präsentiert sich die Musikschule dann in Poing an der Dominik-Brunner-Realschule. Denn mit dem Aktionstag möchten die Verantwortlichen vor allem auch eine geplante Kooperation beider Einrichtungen vorstellen: ein neues Bläserklassenprojekt. Im Atrium gestaltet die Musikschule ein abwechslungsreiches Musikprogramm, unter anderem mit dem Akkordeonorchester Accordonissimo und Kindern des Instrumentenkarussells Poing. In den Klassenzimmern kann man Instrumente nach Lust und Laune ausprobieren und testen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.musikschule-Vaterstetten.de.