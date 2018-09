14. September 2018, 14:03 Uhr Schneller Fahndungserfolg Polizei schnappt Postdieb

Der 53-Jährige hatte in Grafing 30 Briefe aus Postkästen gefischt

Verdächtige Wahrnehmungen wurden der Ebersberger Polizei am Dienstagnachmittag aus Grafing gemeldet: Ein Mann fische hier in der Innenstadt Briefsendungen aus Briefkästen, hieß es. Anhand der Personenbeschreibung fanden die Polizisten den fraglichen Mann in der Leonhardstraße.

In der Stofftasche des 53-jährigen Grafingers befanden sich mehr als 30 Briefe von Grafinger Bürgern. Der Mann räumte weitere Taten ein, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Vergehen gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis.