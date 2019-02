24. Februar 2019, 21:56 Uhr Schnee auf dem Gleis Bahnhöfe müssen geräumt werden

Die Kommunen im Landkreis Ebersberg könnten der Bahn beim Schneeschaufeln helfen - wenn sie dafür bezahlt werden

Von Wieland Bögel, Ebersberg

Für diesen Winter scheint der Schnee von gestern zu sein - im Ebersberger Landratsamt und in einigen Gemeinden bereitet man sich allerdings schon auf den nächsten vor. Konkret geht es um den Schnee an Bahnhöfen und um die Frage, wer diesen entfernen soll und vor allem wie schnell. Hintergrund sind Beschwerden von Pendlern, dass bei den heftigen Schneefällen der vergangenen Monate die Bahn mit dem Räumen nicht nachgekommen sei. Der Landkreis Ebersberg will nun zusammen mit dem Konzern und den Kommunen an der Bahn eine Lösung finden.

Eine solche hatte vor einigen Wochen bereits Zornedings stellvertretene Bürgermeisterin und SPD-Kreisrätin Bianka Poschenrieder angemahnt. Besonders für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen, die schlecht zu Fuß sind, sei auf den verschneiten Bahnsteigen kein Durchkommen. Poschenrieder regte daher an, falls die Bahn nicht in der Lage sei, selbst die Zugänge zu den Zügen zu räumen, sollten dies die Gemeinden tun - und dann selbstverständlich der Bahn eine Rechnung dafür schreiben.

Ob dies möglich ist, und wie, darüber wolle der Landkreis im März ein Gespräch mit der Bahn führen, kündigte nun Landrat Robert Niedergesäß (CSU) an. Grundsätzlich sei es eine gute Idee, Lösungen zu suchen, wie die Bahnhöfe bei starkem Schneefall schneller und besser geräumt werden könnten, so der Landrat. Allerdings sei die Umsetzung letztlich eine Sache zwischen den Gemeinden und der Bahn, der Landkreis könne hier nur als Vermittler tätig werden, sagt Niedergesäß.

Der Landkreis wolle aber die Anliegen der Kommunen bündeln und an die Bahn weiterreichen, "das ist sicherlich sinnvoller, als wenn die Gemeinden einzeln mit der Bahn verhandeln", so der Landrat. Wie genau eine Lastenteilung beim Schneeräumen auf Bahnhöfen dann aussehen könnte, ist aber noch völlig offen, so Niedergesäß weiter: "Wir prüfen es und schauen, was rauskommt". Denn dass sich die Bahn auf so eine Vereinbarung einlässt, gilt als alles andere als sicher.

Voraussichtlich im Mai könnten erste Ergebnisse auf der Bürgermeisterdienstbesprechung vorgestellt werden, kündigt Niedergesäß an. Ob die Kommunen - betroffen wären Ebersberg, Grafing, Kirchseeon, Zorneding und Vaterstetten an der S4, Poing und Markt Schwaben an der S 2, sowie Aßling und Steinhöring an den Bahnstrecken nach Rosenheim beziehungsweise Wasserburg - mitmachen, muss sich aber noch zeigen. In Kirchseeon, wo das Thema kürzlich im Gemeinderat diskutiert wurde, ist man zumindest skeptisch. Kirchseeons Bürgermeister Udo Ockel (CSU) bezweifelte in der Sitzung, dass der Bauhof der Marktgemeinde - gerade bei heftigen Schneefällen wie heuer - noch die Kapazitäten habe, für die Bahn auch noch das Räumen zu übernehmen.