11. Januar 2019, 22:09 Uhr Schnee auf dem Dach Weitere Turnhallen gesperrt

Auch die Turnhalle der Markt Schwabener Grund- und Mittelschule, die Dreifachturnhalle am Gymnasium und die Turnhalle an der Realschule sind nun aus Sicherheitsgründen wegen der Schneemengen auf dem Dach gesperrt.Bereits am Donnerstag waren die Hallen der Realschule Ebersberg, des Gymnasiums Vaterstetten, der Grundschule Grafing und die Jahnsporthalle in Grafing gesperrt worden. Das Landratsamt teilt mit, dass die Dächer der übrigen Landkreis-Schulen täglich auf ihre Schneelast überprüft würden, auch am Wochenende.