7. Januar 2019, 21:51 Uhr Schmuck und Bargeld Einbrecher erbeuten Tresor

Einen gut gefüllten Tresor haben Unbekannte bei einem Einbruch in der Smetanastraße erbeutet. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümerin vom 30. Dezember, 10 Uhr, bis 6. Januar, 19 Uhr, aus und drangen über ein aufgehebeltes Fenster in den Bungalow ein. Im Tresor befand sich laut Polizei Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Poing unter der Telefonnummer (08121) 9917-0 entgegen.