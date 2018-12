19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Schlossführung Einmal Prinzessin sein

Es ist der Wunsch vieler kleiner Mädchen - einmal Prinzessin sein! Die VHS Vaterstetten macht es nun möglich: Am Freitag, 28. Dezember, um 15.30 Uhr dürfen Mädchen ab vier Jahren mit Eltern oder Großeltern in der Münchner Residenz Prinzessin spielen. Eine Hofdame wird die Gäste empfangen und ihnen die wunderschönen Räume des Schlosses zeigen, zum Beispiel den Festsaal. Es gibt einen kleinen Lehrgang in feinem Benehmen, und die Gäste erfahren, wie man sich früher gewaschen hat. Anschließend darf sich die kleine Prinzessin nach der Mode früherer Zeiten kleiden lassen: Ein Reifrock, ein Mieder und ein wallender Rock gehören ebenso dazu wie eine Perückenfrisur, Parfüm und ein wenig Schminke. Mädchen zahlen zehn Euro, Erwachsene acht Euro, pro Erwachsenen maximal zwei Kinder. Treffpunkt ist im Foyer am Museumsshop. Info und Anmeldung www.vhs-vaterstetten.de.