13. November 2018, 21:49 Uhr Schloss Zinneberg Brandner Kaspar

Mehr als 4000 Menschen haben den "Brandner Kaspar" auf Schloss Zinneberg schon gesehen, doch das Interesse scheint weiter ungebrochen. Aufgrund vieler Nachfragen führt das Team der Jugendhilfeeinrichtung das Stück nun erneut auf. Die Spieltermine sind von Freitag, 16. November, bis Montag, 19. November, jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 18. November, beginnt die Aufführung bereits um 17 Uhr. Karten gibt es im Schloss Zinneberg unter der Telefonnummer (08093) 90 87 11 oder per E-Mail an emfpang@schloss-zinneberg.de.