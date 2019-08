Viele Straßen der Gemeinde sind nach Einschätzung der Poinger CSU in einem schlechten Zustand. Sie fordert daher nun ein Straßensanierungskonzept und die Einstellung der erforderlichen Mittel in die Budgets der nächsten Jahre.

Wie die CSU in ihrem Antrag schreibt, sei 2013/14 ein aufwendiges und umfassendes Gutachten für ein Instandsetzungskonzept der Gemeindestraßen erstellt worden, das bisher aber nicht umgesetzt worden sei. "Der schlechte Zustand einiger Straßen ist augenscheinlich, seit 2014 hat sich der Zustand trotz zeit- und kostenintensiver Ausbesserungsmaßnahmen weiter verschlechtert", heißt es in dem Antrag, der von Eva-Maria Lawes, Ludwig Berger, Franz Langlechner und Herbert Lanzl unterzeichnet ist.

Laut dem Gutachten wären ohne grundlegende Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2024 bereits 75 Prozent aller Poinger Straßen in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand, so die CSU: "Deshalb regen wir an, nächstes Jahr im Haushalt und den folgenden Finanzplan Gelder einzustellen, damit schrittweise nachhaltige Unterhaltsmaßnahmen erfolgen und der vorhandene Sanierungsstau abgebaut wird. Sollte die Strategie des ,Nichts-tun' weiter fortgeführt werden, stehen wir in einigen Jahren vor einem Sanierungsberg, der nicht mehr abgebaut werden kann - sowohl personell als auch finanziell." Die CSU merkt an, dass der Unterhalt und die Sanierung der Gemeindestraßen zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde gehöre. Daher sollte ein Zeitplan für die Sanierung aufgestellt werden und die Finanzierung sichergestellt sein.