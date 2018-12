5. Dezember 2018, 21:40 Uhr Schlangenlinien und Co. Beamte stoppen betrunkene Autofahrer

Zwei Fälle von Alkohol am Steuer haben die Beamten der Polizei Ebersberg am Dienstagabend beschäftigt: Zunächst parkte ein 46-Jähriger am Marktplatz in Grafing mit seinem Auto rückwärts aus und stieß dabei gegen ein anderes Auto. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb dem Fahrer Blut entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Kurz darauf teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass vor ihm ein Auto in Schlangenlinien durch Ebersberg fahre. Der Alkotest bei dem 51-Jährigen ergab mehr als zwei Promille. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sofort beschlagnahmt. Außerdem musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1800 Euro hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.