9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Schauspieler lesen "Ach . . . ein Wort" ab 13. Dezember

Monatliche Reihe im Theater Wasserburg

Vor drei Jahren hat der Schauspieler Nik Mayr eine Lesereihe im Theater Wasserburg ins Leben gerufen. Diese soll die jeweilige Spielzeit mit zusätzlichen Texten abseits der Bühnenliteratur bereichern, Themen vertiefen, soll weitere Diskussionspunkte anstoßen und die Theaterleute wollen verstärkt mit ihrem Publikum ins Gespräch kommen. In diesem Jahr steht die Spielzeit unter dem Motto "Ach . . . Welt!". Entsprechend heißt die Lesereihe "Ach . . . ein Wort".

Einmal im Monat an einem Donnerstag lesen Schauspieler in der Theaterbar "Helmut" aus verschiedenen Werken, die der Initiator und Leiter der Lesereihe ausgewählt hat. "Ach . . . ein Wort zu Shakespeare" bildet am Donnerstag, 13. Dezember, 20 Uhr, den Auftakt. Susan Hecker und Nik Mayr lesen aus "Die Fremden - Für mehr Mitgefühl" in der Herausgabe und Übersetzung von Frank Günther - ein flammendes Plädoyer für ein menschenwürdiges Miteinander. "Barfuß als Prinz" von Knut Koch ist am Donnerstag, 24. Januar, an der Reihe. Am 14. Februar liegt Valerie Solanas mit ihrem "Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer" auf dem Tisch, am 28. März sind es "Gespräche" von Heiner Müller.

Beginn der Lesungen ist jeweils um 20 Uhr. Mehr Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie Karten dafür gibt es auf www.theaterwasserburg.de. Karten im Vorverkauf sind in der Gäste-Information, im Innkaufhaus und bei Versandprofi Gartner in Wasserburg sowie beim Kulturpunkt Isen-Taufkirchen und im Kroiss TicketZentrum Rosenheim erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn.