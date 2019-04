7. April 2019, 22:30 Uhr Schau mit neuen Werken Dott ist zurück

Nach einer arbeitsreichen Winterpause meldet sich der Ebersberger Künstler David Dott mit einer Ausstellung zurück: An diesem Montag, 8. April, von 18 bis 21 Uhr eröffnet er seine Schau in der P.-Bar Provisorium, Gravelottestraße 7, in München. Zu sehen gibt es Drucke von Dotts "psychosexedelischen Knoten, Schleifen und Knäueln" sowie ein paar weitere schöne Reproduktionen und Neuauflagen - gedruckt auf schwerem Papier, limitiert und handsigniert, wie sich das gehört. Und zum Teil nochmals handwerklich bearbeitet, Drucke mit dezentem Originalcharakter also. Neu aufgelegt hat Dott seine "Alice zwischen den Spiegeln": Sie legt sich sozusagen selbst neu auf, in unendlicher Spiegelung. Das ist, natürlich metaphorisch, einfache lineare Optik, gepaart mit ein ganz klein wenig liebevoller Besessenheit. Die Gegenwart wird in Form von einigen Stücken aus der Reihe "(T)räume am Fenster" und "Viermal Du" vor Ort sein. Die Ausstellung läuft eine Woche lang, während dieser der Künstler gerne mal zu einer Führung vorbeikommt.