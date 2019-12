Fünf Mal im Jahr gibt es die Gebetsreihe "Zeit für mich, Zeit für Gott" in Sankt Raphael in Piusheim zwischen Antholing und Glonn - und es ist bereits Tradition, dass die letzte Andacht im Jahr vom Chor Undique gestaltet wird. Am Freitag, 13. Dezember, dem Festtag der heiligen Lucia, bietet die kleine Kirche wieder den stimmungsvollen Rahmen für eine etwa 30-minütige Besinnung in der so gar nicht staden Zeit. Nach der Andacht singt der Chor weitere Lieder zum Advent sowie aus seinem aktuellen Programm. Undique lädt herzlich ein, sich Zeit zu nehmen, für sich und für Gott, und so etwas aus dem vorweihnachtlichen Trubel heraus und zu sich selbst zu kommen. Beginn ist um 19 Uhr.