Der Kammerchor Con Voce und das Barockensemble Vaterstetten führen am Sonntag, 15. Dezember, unter der Leitung von Matthias Gerstner die "Weihnachtsmesse" von Johann Kaspar Aiblinger auf. Das Konzert in der Reihe "Bach & More" findet statt in Sankt Ottilie Möschenfeld und beginnt um 17 Uhr. Aiblinger wurde 1779 in Wasserburg geboren und wirkte als Hofkapellmeister in München. Seine selten aufgeführte "Weihnachtsmesse" vermittelt allein durch die Besetzung von Orgel, Harfe, Violoncello und Kontrabass eine ganz besondere Stimmung. Karten gibt es beim Buchladen Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz oder bei AP-Buch sowie bei Steffis Schreibwaren.