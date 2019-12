Ein Adventskonzert mit dem Belcanto-Kammerchor München kann man am Freitag, 6. Dezember, in Sankt Aegidius in Keferloh hören. Der Abend mit Werken von Poulenc, Copland, Britten, de Victoria und anderen führt die Zuhörer in Klangwelten von der Renaissance bis zur Moderne. Außerdem bereichert Gertrud Wittkowsky den Abend durch besinnliche Zithermusik. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Einlass ist von 19 Uhr an. Vorverkauf (13/10 Euro) per E-Mail an info@belcanto-muenchen.de.