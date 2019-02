4. Februar 2019, 22:03 Uhr Sanierungsarbeiten beendet Hallenbad wieder geöffnet

Die Sanierungsarbeiten an der Sanitärinstallation im Hallenbad und in der Sauna sind endlich abgeschlossen. Auch eine technische Störung, die in der vergangenen Woche aufgetreten war, ist beseitigt. Somit sind das Markt Schwabener Hallenbad und die Sauna von diesem Dienstag, 15.30 Uhr, an wieder für den Badebetrieb freigegeben. Der Sanitärbereich der Grundschulturnhalle kann vom 12. Februar an wieder genutzt werden, wie die Gemeinde mitteilt.

Statt wie sonst nur drei Monate im Sommer war das Hallenbad sieben Monate lang geschlossen. Grund waren vor allem Verunreinigungen mit Legionellen.