3. Februar 2019, 22:06 Uhr Sanierung in Markt Schwaben Unerwartete technische Störung im Hallenbad

Die Sanierung der Sanitäranlage im Markt Schwabener Hallenbad und in der Sauna ist abgeschlossen. Da "eine plötzliche und unerwartete technische Störung aufgetreten ist", könne die Gemeinde erst am Montagnachmittag mitteilen, ob Hallenbad und Sauna wie geplant, am Dienstag wieder eröffnet werden.