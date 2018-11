1. November 2018, 21:47 Uhr Sanierung der Säule Maria in neuem Glanz

Grafing saniert sein Kriegerdenkmal am Marktplatz

Von Thorsten Rienth, Grafing

Lag es am Blickwinkel? An der Tageszeit? Dem wolkenverhangenen Himmel? Oder war die Mariensäule auf dem Grafinger Marktplatz wirklich so grau? Jedenfalls griff Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne), die sich selbige Frage auf dem Nachhauseweg stellte, am nächsten Morgen zum Telefon - mit einer weiteren Frage: Ob man denn die Säule nicht einfach einmal mit dem Hochdruckreiniger abspritzen könne? "Da habe ich gelernt: Man kann nicht," erzählte sie nun. Trotzdem ist das zentrale Grafinger Kriegerdenkmal seit ein paar Tagen wieder hellgrau statt hellschwarz.

Es ist dies das Ende eines Prozesses, dessen Beginn weit im zurückliegenden Jahr liegt, denn die Grafinger Mariensäule steht unter Denkmalschutz. Auch wenn es zunächst einmal nur um die Reinigung ging, waren vom Rathaus über die Untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt bis hinauf zum Bayrischen Landesamt für Denkmalschutz viele eingebunden. Damit auch wirklich alles heil bleibe an der Säule, mit der Grafing seit dem Jahr 1923 seiner toten Soldaten gedenkt.

Entworfen worden war sie dem Grafinger Stadtarchiv zufolge im Jahr zuvor von dem Bildhauer Franz Hoser und dem Architekten Richard Streidle aus München. Letzterer erlangte damals bayernweit Bekanntheit als Erbauer zahlreicher katholischer Kirchen und Kapellen.

Über die Jahre hätten sich an der aus Muschelkalkblock gefertigten Marienfigur Risse, Verschmutzungen und Krusten gebildet, befand zunächst die Zustandsuntersuchung eines Sachverständigen. Ein ähnliches Schadensbild zeige sich am Unterbau und an der aus drei Stufen bestehenden Säule selbst. Von der Metallkrone der Marienfigur blätterte in knapp zehn Metern Höhe die Vergoldung ab.

Entsprechend umfangreich gestaltete sich im Folgenden die Sanierung: Die Krusten seien vorsichtig entfernt worden, berichtete Stadtarchivar Berthold Schäfer beim Pressetermin am Marktplatz. Wo Material abgebrochen war, sei es wieder mineralisch ergänzt worden. Wo sich Risse auftaten, wurden sie verspannt und vernadelt. "Das funktioniert über kleine Edelstahlstangen, die den Riss sozusagen verklammern", erklärte der Historiker.

Auch die beiden Laternen auf der Nord- und Südseite der Säule waren Teil des Sanierungspakets. "An ihnen fehlten zum Beispiel einzelne Ornamente und Gläser, außerdem war die Befestigung defekt - deshalb haben die zuletzt schief gestanden." Nun, pünktlich zu Allerheiligen, sind die Arbeiten an dem Denkmal abgeschlossen. Rund 20 000 Euro ließ sich die Stadt die Sanierung kosten. Ein Viertel davon kam aus Fördermitteln des Freistaats.

Ein kleiner positiver Nebeneffekt der Sanierung ist eine neue Erkenntnis: Anders als in den Stadtarchiven verzeichnet, besteht die Säule gar nicht aus Tuffstein - sondern eben aus Muschelkalk. Das werde er natürlich für künftige Historikergenerationen so vermerken, sagte Schäfer und lächelte.