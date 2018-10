18. Oktober 2018, 22:14 Uhr Sammeln für guten Zweck Ebersberg

Die Katholische Landjugendbewegung macht aus alten Kleidern neue Projekte. Dazu sammelt sie am Samstag, 20. Oktober, gemeinsam mit der Kolpingjugend, den Pfadfindern und den Ministranten Altkleider und Altpapier. Der Erlös kommt Entwicklungshilfeprojekten zu Gute, die nach der Aktion von den mitsammelnden Jugendlichen bestimmt werden. Gesammelt wird von 8 Uhr an in den Gemeinden Glonn (Sammelpunkt am Schulparkplatz), Ebersberg, Grafing, Markt Schwaben, Oberndorf und Steinhöring. Die Bürger werden gebeten, Säcke und Papier an die Straße zu stellen.

Am Samstag, 20. Oktober, schwitzt die evangelische Jugend für die Bürger: Rasen mähen, Garage aufräumen, Büsche schneiden, Zaun streichen - alles gegen eine großzügige Spende für die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde. Wer einen Arbeitsauftrag hat, möge sich unter Telefon (08092) 204 02 melden.