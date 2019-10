Die Herbstferien haben begonnen, ein Ausflug zum Bauernhausmuseum Amerang lohnt sich. Noch bis zum 3. November ist das Museum des Bezirks Oberbayern geöffnet. Jung und Alt können gemeinsam in entspannter Atmosphäre den sonnigen Herbst genießen. Zwei Workshops für Kinder stehen auf dem Programm. Am Mittwoch, 30. Oktober, heißt das Motto "Naturbasteleien im Herbst". Museumspädagogin Barbara Hilz sammelt von 14 Uhr an mit den Buben und Mädchen auf dem Gelände des Museums bunt leuchtende Blätter, aus denen kleine Kunstwerke entstehen. Der Workshop ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Am Sonntag, 3. November, zeigt die Musikpädagogin Annette Wachinger mit Singen, Basteln und spannenden Geschichten, dass der November nicht trist sein muss. Es spielt wieder das beliebte "Orchester Kunterbunt"auf. Mit verschiedenen Instrumenten ausgestattet, lauschen die Kinder spannenden Geschichten, singen bei Liedern lautstark mit und basteln eine kleine Erinnerung für daheim. Von 14 Uhr an sind Familien willkommen, musikalisch das Saisonende einzuläuten.

Am ersten Adventswochenende öffnet das Bauernhausmuseum ein letztes Mal für den beliebten Adventsmarkt am 30. November und 1. Dezember die Pforten. An den romantischen Holzständen und in den historischen Bauernhäusern gibt es vielerlei handwerkliche Produkte und regionale Spezialitäten zu entdecken.