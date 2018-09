24. September 2018, 22:03 Uhr Sachbeschädigung Polizei sucht Unfallflüchtigen

Die Polizei Ebersberg sucht Zeugen für einen Autounfall, der sich bereits am Freitag ereignet hat. Wie die Dienststelle mitteilte, kam es auf Höhe einer Bankfiliale in der Heinrich-Vogl-Straße in Ebersberg gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Der Fahrer eines blauen Cabriolets hatte beim Einfahren aus dem Parkplatz der Bankfiliale mit seiner Beifahrerseite das Heck des Audis mit Ebersberger Kennzeichen gestreift. Offenbar hatte er das auch bemerkt, denn anschließend entfernte er sich mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Klostersee. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden am beschädigten Fahrzeug wird auf 1200 Euro geschätzt. Die Polizei Ebersberg bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon (08092) 8268-0 zu melden.