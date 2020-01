Einen Sachschaden von zirka 1500 Euro hat ein bislang unbekannter Täter angerichtet, der die rechte Fahrzeugseite eines Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der Polizei zufolge geschah dies zwischen vergangenem Sonntag, 2 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr. In dieser Zeit war das Auto in der Sommerstraße in Poing am Straßenrand geparkt. Der Unbekannte zog einen 1,5 Meter langen Kratzer in den Lack. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing, Telefon (08121) 991 70, zu melden.