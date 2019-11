Bahn will gegen Überflutungen in ihren Fußgängertunneln vorgehen

Bahnpassagiere in Markt Schwaben, Grafing-Bahnhof und Zorneding sollen ihre Züge künftig erreichen können, ohne nasse Füße zu bekommen. Wie der CSU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ebersberg-Erding, Andreas Lenz nun erklärte, habe ihm die Bahn auf seine Anfrage versichert, bei den Abwassersystemen von Bahnhofsunterführungen im Landkreis nachzubessern.

"Die Bahn handelt anscheinend und hat jetzt konkrete Maßnahmen vorgelegt, um die Unterführungen an den Bahnhöfen im Landkreis auch bei stärkeren Regenfällen möglichst trockenzuhalten", so Lenz. An den betroffenen Bahnhöfen wurden laut Bahn die Zuläufe gereinigt und die Abwasserleitungen ausgefräst. Bis Ende 2019 sollen in Zorneding und Grafing-Bahnhof leistungsfähigere Pumpen eingebaut werden. Ein Auspumpen der Unterführung, Fräsen der Leitungen und häufigere Wartung der Pumpe soll in Markt Schwaben bis zum dort anstehenden barrierefreien Ausbau, wobei ein zusätzlicher Sickerschacht eingebaut wird, Überflutungen verhindern. Es sei gut, dass die Bahn handelt, so Lenz. Er ist sich aber auch bewusst, dass erst die nächsten Starkregenfälle zeigen werden, ob die Maßnahmen die gewünschte Wirkung zeigen.