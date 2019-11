Der Rupert-Mayer-Chor aus Forstinning lädt am Sonntag, 24. November, zu einer "Meditation mit Musik und Wort" ein. Neben den Liedern der Sängerinnen und Sänger erklingt Gitarrenmusik von Chorleiter Konrad Huber aus Pastetten. Besinnliche Texte wird Friedrich Eras beisteuern, Autor und ehemals evangelischer Pfarrer in Markt Schwaben. Der Rupert-Mayer-Chor wurde 1998 gegründet und besteht derzeit aus etwa 30 Sängerinnen und Sängern sowie jungen Musikerinnen und Musikern die den Chor mit Flöte, Gitarre und Percussions unterstützen. Hauptaufgabe ist die Mitgestaltung von Familiengottesdiensten in Forstinning, das Ensemble tritt aber auch bei Hochzeiten und diversen Konzerten in der Region auf. Einmal im Jahr veranstaltet der Chor ein eigenes Konzert in Forstinning. Die Chorproben finden mittwochs von 19 bis 20 Uhr im Pfarrheim statt. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. Konzertbeginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei. Spenden für die Kirchenmusik werden allerdings gerne entgegengenommen.