28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Rundgang und Theater Moosach zeigt sich

Unter dem Motto "Res Publica Europa" geht Anfang November in München das "IETM Plenary Meeting" über die Bühne, mit mehr als 500 Teilnehmern. Das IETM - Internationales Netzwerk für zeitgenössische Darstellende Kunst - zählt zu den ältesten und größten Kulturnetzwerken. Die Eröffnungsveranstaltung findet statt im Meta-Theater Moosach, und zwar am Vorabend, Mittwoch, 31. Oktober, um 20 Uhr: Aus Japan extra angereisen wird dafür ist der berühmte Nô-Meister Akira Matsui. Davor wird Theaterchef Axel Tangerding mit einer Gruppe internationaler Teilnehmer nach Moosach kommen und ihnen Mosach zeigen: Treffpunkt für alle Interessierten ist um 15 Uhr am Meta-Theater. Es folgt ein Gang durchs Dorf mit Besuchen in den Ateliers und einer gemeinsamen Brotzeit mit den Moosachern im Atelier von Maja Ott und Hubert Meier. Um 20 Uhr steht dann die öffentliche Vorstellung mit anschließendem Künstlergespräch auf dem Programm.

Akira Matsui gibt mit zwei Stücken Einblicke in die 600 Jahre alte Kunst des Nô-Theaters: Zunächst tanzt er den Klassiker "Shiro Tamura", über das Geheimnis des Kiyomizu-dera Tempels, gefolgt von dem Einakter "Rockaby", den Samuel Beckett dem Nô-Theater gewidmet hat. Mit dabei: Schauspielerin Marion Niederländer und John Oglevee.