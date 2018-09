14. September 2018, 22:12 Uhr Rund um Frauenneuharting Bilder zur Heimat suchen

Eine "Bildersuchfahrt" mit dem Fahrrad durch die Gemeinde veranstaltet der Heimatverein Frauenneuharting am Sonntag, 16. September. Zur Teilnahme eingeladen sind Jung und Alt, Neubürger und Altbürger, Mitglieder und Nichtmitglieder. Abseits der stark frequentierten Straßen geht es auf gut befahrbaren Wegen und einer überschaubaren Strecke durch eine idyllische Landschaft. Es zählt dabei aber nicht Geschwindigkeit, gefragt sind vielmehr Beobachtungsgabe und heimatkundliches Wissen. Der Start ist zwischen 13 und 14 Uhr am Frauenneuhartinger Kirchplatz, der Zieleinlauf zwischen 16 und 17 Uhr beim Gasthaus Voglsinger in Tegernau. Unmittelbar im Anschluss findet beim Wirt die Siegerehrung statt. Bei Regenwetter fällt die Veranstaltung aus, ein Ersatztermin ist nicht vorgesehen.